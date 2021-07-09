Москва, 9 июля, 2021, 12:05 — ИА Регнум. В Москве две выпускницы школ набрали по 400 баллов во время сдачи четырёх предметов Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом 9 июля сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время проведения ЕГЭ по информатике

Максимальные оценки получили Екатерина Гришина (школа №1514) и Ирина Бродская (школа №1553). Высокие результаты также у Дианы Петренко (школа №1151) и Даниила Максимова (школа №1580) — у них по 399 баллов.

В мэрии напомнили, что основной период ЕГЭ в столице проходил с 25 мая по 2 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, выпускник курганской школы №22 Даниил Мерзляков сдал три государственных экзамена (ЕГЭ) на 299 баллов.