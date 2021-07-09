Сантьяго, 9 июля, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Власти Чили планируют закупить российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» для обеспечения граждан страны третьей дозой препарата. Об этом заявил президент страны Себастьян Пиньера, передает ИА Красная Весна.

(сс) Casa Rosada (Argentina Presidency of the Nation) Прибытие партии вакцины «Спутник V» в Аргентину

«Мы хотим проинформировать граждан, что благодаря переговорам и соглашениям с Pfizer, Sinovac, Moderna и «Спутник V» мы располагаем гарантированным объемом вакцин, необходимым для возможного введения третьей дозы», — сказал Пиньера.

Он подчеркнул, что более 13 млн граждан Чили получили первую дозу вакцины, из них 11 млн уже получили и вторую, то есть 73% взрослого населения страны уже вакцинировались.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пиньера заявил, что власти страны приняли решение о смягчении связанных с пандемией карантинных мер для жителей Чили, которые полностью прошли вакцинацию от COVID-19.

Также Пиньера уточнил, что в тех районах, в которых сохраняются ограничения, однако не действует строгий карантин, получившие сертификат о прохождении полной вакцинации жители Чили смогут посещать спортзалы и рестораны.

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