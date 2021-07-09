Санкт-Петербург, 9 июля, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Очередная крупная партия вакцины от коронавируса «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») доставлена в Петербург, сообщили 9 июля в Смольном. В составе партии, поступившей на фармацевтическую базу, — 119 400 комплектов доз.

Дарья Драй ИА REGNUM Ампулы с препаратом Гам-КОВИД-Вак (Спутник V)

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Напомним, в рамках недавних предыдущих поставок 26 июня в город доставили 105 тыс. доз, а 5 июля — 49,2 тыс. доз. Запас вакцины в городе на сегодняшний день составляет 228 411 комплектов доз.

«Вакцина регулярно поступает в город. Уже больше миллиона петербуржцев привились первым компонентом. Только массовой вакцинацией можно победить новый, агрессивный штамм коронавируса», — отметил губернатор Александр Беглов.

С начала массовой вакцинации в Петербурге вакцинирован 1 020 031 человек, из них 741 456 человек полностью завершили цикл вакцинации.