Канберра, , 11:49 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в ходе пресс-конференции, состоявшейся 8 июля, призвал граждан поторопиться с получением второго компонента вакцины от COVID-19. Поводов к заявлению главы правительства послужила ухудшающаяся в стране эпидемиологическая ситуация. Об этом 9 июля написала британская газета The Guardian.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: болезнь на шаг впереди — все новости»

Пользуясь случаем, премьер-министр Моррисон подчеркнул, что вместо ранее установленного трехмесячного перерыва между получением первой и второй дозой вакцины компании AstraZeneca гражданам рекомендуется записаться на ревакцинацию через два месяца. Особую обеспокоенность федерального правительства вызывает распространение «Дельта-варианта» коронавируса в самом густонаселенном штате Новом Южном Уэльсе.

«Понятно, что сейчас австралийцы задаются вопросом, насколько эффективны доступные им вакцины от COVID-19 — AstraZeneca и Pfizer — для защиты от более заразного варианта [«Дельта»]. Каждую неделю министерства здравоохранения по всему миру делают новые заявление по поводу данного варианта и эффективности вакцин, появляются новые исследования, анализирующие влияние на него вакцин, что только усугубляет путаницу», — говорится в статье.