Москва, , 11:40 — REGNUM Российская военная база в Таджикистане оснащена всем необходимым для того, чтобы содействовать властям республики в вопросе контроля ситуации на границе с Афганистаном. Об этом 9 июля заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Двести первая российская военная база в Таджикистане оснащена всем необходимым для оказания содействия республике в контроле над ситуацией на границе», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге заявила, что посольство России направило запрос в МИД Албании в связи с сообщениями о возбуждении уголовных дел против двух российских граждан, заподозренных в шпионаже.