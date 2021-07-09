Санкт-Петербург, 9 июля, 2021, 11:34 — ИА Регнум. В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга подтвердили, что в городе осуществляется сбор сведений о молодых людях, заразившихся коронавирусной инфекцией, в том числе — после посещения праздника выпускников «Алые паруса», состоявшегося 25 июня.

Дарья Драй ИА REGNUM «Алые паруса», 25 июня 2021 года

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Ранее телеграм-канал «Ротонда» опубликовал документ комздрава, согласно которому больницам и районным отделам здравоохранения Петербурга поручено предоставлять сведения о заболевших COVID-19 и пневмониями пациентах в возрасте 16−18 лет, о факте их возможного участия в празднике «Алые паруса» и количестве заболевших членов семьи таких молодых людей.

«Да. Мониторинг обеспечивали. По возрастам заболевших», — ответили ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению на вопрос о подлинности опубликованного распоряжения одного из руководителей ведомства.

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Добавим, что в документе необходимость сбора указанных сведений мотивируется протоколом совещания, состоявшегося 28 июня 2021 года у вице-премьера Татьяны Голиковой.

Напомним, 7 июля Голикова заявила, что росту заболеваемости ковидом в Петербурге способствовало проведение матчей Евро-2020. При этом «Алые паруса» не упоминались.