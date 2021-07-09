Новосибирск, 9 июля, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В Новосибирской области, по данным на сегодня, 9 июля, за минувшие сутки, было выявлено 178 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 189 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Скончались ещё десять пациентов: мужчины в возрасте 63, 68, 70 лет и двое мужчин в возрасте 66 лет и женщины в возрасте 29, 73, 82 лет и две женщины в возрасте 78 лет. Всего в регионе умерли 2137 человек, — сообщает оперативный штаб региона. — В отделениях реанимации находятся 349 человек, на ИВЛ — 60 пациентов».

Всего в регионе зарегистрировано 48 422 случая заражения коронавирусом (+178 за сутки), в том числе у 3356 детей; 42 541 пациент выздоровел (+141 за сутки).