Попова призвала привить от COVID-19 всё население России
Москва, 9 июля, 2021, 10:53 — ИА Регнум. В России необходимо привить всё население, чтобы стать претендентом на звание страны с наиболее передовым опытом борьбы с коронавирусом. Об этом в интервью журналистке «России 1» Наиле Аскер-заде заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Дарья Драй ИА REGNUM
Глава Роспотребнадзора Анна Попова
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"Я считаю, что нам нужно сделать несколько шагов, привить все население и претендовать на звание именной той страны, чей опыт самый передовой», — сказала Попова.
Так она отреагировала на вопрос о том, опыт каких государств можно считать наиболее эффективным в рамках борьбы с COVID-19.