Москва, 9 июля, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Дельта-штамм коронавируса приезжает вместе с возвращающимися из-за границы гражданами РФ из ряда европейских стран, США и Мальдив. Об этом в интервью журналистке «России-1» Наиле Аскер-заде заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области Анна Попова

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«То, что мы видим на сегодняшний день — это хороший отдых на Мальдивах, это несколько европейских стран, которые сейчас абсолютно точно показывают, что у них до 70−90% имеет распространение [дельта-штамм коронавируса], и Соединённые Штаты [Америки]», — сказала Попова.

Ранее власти Москвы заявили, что в столице практически не встречается уханьского варианта коронавируса — в основном, новые случаи связаны с дельта-штаммом коронавируса.