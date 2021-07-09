Душанбе, 9 июля, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Первый компонент вакцины против коронавируса в Таджикистане получили около 340 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики.

Вакцинация

Вторую дозу вакцины получили 19 136 человек. С 3 июля 2021 года вакцинация против коронавируса в Таджикистане стала обязательной для всех граждан старше 18 лет.

Напомним, кампания по вакцинации населения Таджикистана стартовала в марте 2021 года. 21 июня в Душанбе было доставлено 300 тыс. доз китайской вакцины CoronaVac. В республике также используют вакцину AstraZeneca

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