Ростов-на-Дону, 9 июля, 2021, 10:40 — ИА Регнум. В Ростовской области на стационарном лечении находятся более двух тысяч ковид-пациентов. В настоящее время коечный фонд занят более чем на 80%, сообщил в ходе заседания регионального оперштаба 9 июля министр здравоохранения Дона Юрий Кобзев.

Рыбинск-40 Палата коронавирусного стационара

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По словам главы ведомства, госпитализация потребовалась для 2 075 пациентов с COVID-19, из них 190 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. В в ковидных стационарах осталось менее 20% свободных коек (всего развёрнуто 2 576 коек в 15 госпиталях — прим. ИА REGNUM). Занятость аппаратов ИВЛ составляет почти 30%.

В случае роста числа пациентов с COVID-19, которым требуется госпитализация, в три этапа будут развёрнуты койки в Усть-Донецком, Орловском, Миллеровском районах (первый этап), Ростове-на-Дону (второй этап), Целинском, Кашарском и Аксайском районах (третий этап). При необходимости в течение семи дней на Дону задействуют весь резерв коек.