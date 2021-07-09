Санкт-Петербург, 9 июля, 2021, 10:22 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба Санкт-Петербурга по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в городе тесты на коронавирус сдали 43 426 человек. Это почти на шесть тысяч человек больше, чем было обследовано в предыдущие сутки.

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Кроме того, за 8 июля специалистами обработано 21 149 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Напомним, 7 июля в Петербурге было 7 июля зафиксировано 1937 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.