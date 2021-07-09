Москва, 9 июля, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Правительство России утвердило план мероприятий по реализации Стратегии развития туризма на территории Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) до 2035 года, сообщает 9 июля сайт правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Туризм. Россия

План предполагает создание новой инфраструктуры, информационных сервисов, а также подготовку кадров. Задачей документа является повышение качества туристических услуг и создание конкурентоспособных туристических продуктов на территории округа.

В план включено 29 мероприятий. В частности, будут проведены инвентаризация существующих объектов, обустройство транспортных узлов, разработаны туристические программы. Планируется создание единого календаря событий и созданы спецразделы по регионам округа на портале Russia.Travel.

Нехватку квалифицированных кадров в сфере туризма на Северном Кавказе планируется преодолеть с помощью специальных мероприятий, а также через усовершенствование учебных программ по направлениям «Туризм», «Гостиничное дело», «Сервис».