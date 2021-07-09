Новосибирск, 9 июля, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Новосибирской области, «в связи с многочисленными вопросами о том, почему прививаться вторым компонентом вакцины нужно там же, где сделан первый укол», разъяснило особенности поставок препарата и порядок вакцинации от коронавируса.

Дарья Драй ИА REGNUM Кабинет вакцинации

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«Все применяемые в России для защиты от COVID-19 вакцины, кроме «Спутника лайт», вводятся в два этапа. Сначала один укол, а спустя две или три недели, в зависимости от препарата, — второй. «Спутник V» — двухкомпонентная вакцина. Производители «Спутника V» поставляют её сразу дозами, необходимыми для полной вакцинации: в одной партии приходят оба компонента. Ампулы и флаконы компонентов нельзя перепутать — они оформлены в разных цветах: в дизайне первого компонента присутствует синий цвет, второго — красный. Когда минздрав региона сообщает, что в Новосибирскую область поступило, к примеру, 19 800 доз «Спутника V», это значит, что пришло 19 800 комплектов. Точно так же, сразу оба компонента одновременно, получают медицинские учреждения, где работают пункты вакцинопрофилактики. Еще раз уточним: два флакона — это одна доза. «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» — однокомпонентные. То есть и первый, и второй раз человеку вводят абсолютно одинаковый по составу препарат. Но сразу после поступления этих препаратов в регион, склад «Новосибоблфарма» формирует комплект из двух ампул, для полного курса вакцинации, и в таком виде распределяет по поликлиникам. По данным на 8 июля в Новосибирской области против коронавируса однократно вакцинировано 499 789 человек, двукратно — 351 534. Это означает, что для почти 150 тысяч жителей региона ещё не пришёл срок делать вторую прививку, но препарат для них регион уже получил», — пояснили в министерстве. — Опасения, что второго компонента не окажется в кабинете вакцинации, когда придёт срок повторной процедуры, напрасны. Медицинское учреждение уже получило и хранит второй компонент с соблюдением температурного режима».

Но есть исключение — у тех, кто прививается «Спутником V», в особых случаях сейчас есть возможность завершить вакцинацию в Новосибирской области, даже если они получили первый компонент в другом регионе.

«По разным причинам небольшая часть граждан не приходит на второй укол, незначительное количество второго компонента остается невостребованным. В такой ситуации привиться повторно «Спутником V» в другом пункте можно. Повторим! В особой ситуации, в порядке исключения. У тех, кто вакцинируется другими препаратами, такой возможности в настоящее время нет», — подчеркнули в минздраве.