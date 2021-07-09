Москва, 9 июля, 2021, 09:35 — ИА Регнум. Ушедший в отставку тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов пожелал новому тренерскому штабу успехов в решении задачи по выходу на Чемпионат мира — 2022. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Артем Гусев Станислав Черчесов

По его словам, он договорился с президентом РФС Александром Дюковыми о том, что «наш тренерский штаб прекращает работу в национальной сборной России».

Черчесов поблагодарить всех, с кем его тренерский штаб сотрудничал в течение пяти лет — «прежде всего футболистов, персонал сборной, представителей Российского футбольного союза».

«Отдельная благодарность болельщикам сборной России, поддержка которых навсегда останется в нашей памяти. Желаю новому тренерскому штабу успехов в решении важной задачи по выходу на Чемпионат мира — 2022», — сказал Черчесов.

Как передавало ИА REGNUM, 8 июля Российский футбольный союз принял решение о расторжении контракта со Станиславом Черчесовым и его тренерским штабом после провального выступления сборной на Евро-2020.

Министр спорта России Олег Матыцин поблагодарил за работу отправленного в отставку с поста главного тренера национальной футбольной сборной Станислава Черчесова и заявил о необходимости перемен в российском футболе.

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