Магадан, 9 июля, 2021, 09:26 — ИА Регнум. В Магаданской области уже выявляют зараженных индийским штаммом «Дельта», сообщил на заседании правительства региона губернатор Сергей Носов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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«В регионе уже присутствует штамм «Дельта» COVID-19. Это подтверждается анализами. Вирус более заразный и последствия от заболевания тяжелее», — цитирует Носова телеграм-канал ПУЛ №49.

Глава Колымы поручил региональному минздраву активнее разворачивать дополнительные койки для пациентов — занятость коек превышает 82%.

За сутки коронавирус выявлен ещё у 28 человек. Это самый высокий показатель за последние пять месяцев.