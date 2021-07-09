Львов, Украина, , 09:24 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины Александр Юрченко мог совершить ДТП во Львове, находясь под воздействием наркотиков. Об этом сообщило местное издание Varta І.

Как сообщили журналисты, депутат на автомобиле Ford Mustang сдал назад и столкнулся с Volkswagen Jetta, который ехал по главной дороге.

«После столкновения народный депутат напал на водителя Volkswagen Jetta, нанёс ему телесные повреждения и отобрал смартфон. В результате аварии получили повреждения транспортные средства», — сообщили журналисты со ссылкой на слова потерпевшего водителя.

Позже водитель Volkswagen Jetta рассказал журналистам издания, что является врачом-психиатром. По его словам, у Юрченко наблюдались признаки наркотического опьянения. Обоих водителей направили на наркологическую экспертизу.

«У меня обнаружили нулевое промилле на алкоголь и тесты на наркотические средства были отрицательные. У него же в моче нашли остатки экстази», — сказал потерпевший.

Напомним, ранее Юрченко исключили из фракции «Слуга народа», поскольку он оказался фигурантом коррупционного скандала и был помещён в СИЗО, откуда вышел под залог.

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Кроме того, согласно опубликованным документам, Юрченко задерживался в 2009 году сотрудниками милиции за кражу четырёх бутылок пива в одном из киевских магазинов.

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