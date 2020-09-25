Киев, , 11:25 — REGNUM За депутата Верховной рады Украины Александра Юрченко внесли залог в размере 3,1 млн гривен или почти $110 тыс. Об этом заявила 25 сентября представитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Ольга Постолюк в комментарии информационному агентству «Укринформ».

"Вчера Юрченко вышел из СИЗО (следственного изолятора — ИА REGNUM) после того, как за него внесли залог», — рассказала она.

На депутата надели электронный браслет. Он обязан являться к следователю и сообщать об изменении места жительства, а также сдать загранпаспорт.

Напомним, Юрченко подозревают в получении взятки за лоббирование поправок в законы Украины, принимаемые Верховной радой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Юрченко не явился в суд под предлогом того, что у него может быть коронавирус.

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