Городищенский район, Пензенская область, 9 июля, 2021, 09:38 — ИА Регнум. В Пензенской области возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего жителя поселка Затон Городищенского района по ч. 1 ст. 231 УК РФ («Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства»), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Станислав Жуковский. Огороды. 1902

Установлено, что в январе 2021 года мужчина приобрел в интернете семена наркосодержащего растения для выращивания на своем приусадебном участке. С мая по июнь злоумышленник посадил и вырастил их с целью дальнейшего личного использования.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт незаконной деятельности мужчины. На его приусадебном участке в сооружении, используемом в качестве теплицы, обнаружили и изъяли 20 кустов наркосодержащего растения.

Расследование уголовного дела контролируется районной прокуратурой.

ИА REGNUM ранее сообщало, в 2020 году у жителя Железнодорожного района Пензы в ходе обыска изъяли 23 куста конопли, около 1 кг готового наркотического средства и предметы, используемые для фасовки марихуаны.

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