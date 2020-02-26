Пенза, , 15:44 — REGNUM Житель Железнодорожного района Пензы в подвале частного дома организовал нарколабораторию, где выращивал коноплю. В ходе обыска у него изъято 23 куста конопли, около 1 кг готового наркотического средства и предметы, используемые для фасовки марихуаны, сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области.

Уточняется, что при выращивании наркосодержащих культур мужчина использовал специальное оборудование для поддержания оптимальной температуры и влажности, а также автоматическую систему полива.

В его отношении возбуждены уголовные дела по трём статьям УК РФ: незаконное хранение и сбыт наркотических средств, а также культивирование наркосодержащих растений. Кроме того, были задержаны потребители наркотиков, которые приобретали запрещенные средства у злоумышленника.

В настоящее время проводятся мероприятия для установление всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в феврале лабораторию по изготовлению крупных партий синтетических наркотиков ликвидировали в Красноярске. При обыске сотрудниками полиции было изъято специальное оборудование для химического синтеза наркотиков, а также около 200 грамм уже готового наркотика. Организаторами масштабного «наркопроизводства» стали двое предприимчивых молодых людей в возрасте 22 лет и 24-летняя девушка.