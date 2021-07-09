Новосибирск, 9 июля, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Новосибирский метрополитен не будет сокращать график движения поездов в летний период 2021 года из-за коронавируса. Об этом сообщило управление пассажирских перевозок мэрии города.

Дарья Драй ИА REGNUM Метро

«Технологией работы ежегодно предусмотрен переход на летний график движения поездов с увеличением интервалов движения, это обусловлено значительным снижением пассажиропотока, периодом отпусков и технологическим процессом обслуживания подвижного состава. В летнем графике 2021 года, исходя из складывающейся эпидемиологической обстановки, для снижения наполняемости вагонов выдаются дополнительные поезда в часы пик, что позволяет выдерживать интервал зимнего графика», — прокомментировал начальник МУП «Новосибирский метрополитен» Аркадий Чмыхайло.

Отметим, что, по данным на утро 8 июля, в Новосибирской области было зарегистрировано 48 244 случая заражения коронавирусом (+189 за сутки), в том числе у 3322 детей; 42 400 пациентов выздоровели (+126 за сутки); умерли 2127 человек (+восемь за сутки).