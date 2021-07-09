В Роспотребнадзоре заявили о минимальном числе повторных случаев COVID-19
Москва, 9 июля, 2021, 09:11 — ИА Регнум. В России количество случаев повторного заболевания COVID-19 составляет около 1%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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По её словам, число заболевших COVID-19 после полного курса вакцинации достигает 0,7% от общего числа привитых.
Прошедшие вакцинацию болеют бессимптомно, а вероятность проявления инфекции возможна у двух человек на 300 привитых, все три представленные в России прививки дают сопоставимый эффект, добавила она.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Попова заявила, что локдаун или другие жёсткие ограничения из-за коронавируса введены в России в ближайшее время не будут.
Приведя в пример Москву, где в результате принятых мер наступила «определённая стабилизация» роста числа заболевших COVID-19, чиновник отметила, что свою лепту в улучшение вносит интенсивная вакцинация.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин призвал довести уровень коллективного иммунитета до 80−90%. В связи с этим он поручил Роспотребнадзору и Минздраву РФ актуализировать модель вакцинации населения. Глава российского правительства также заявил, что темпы вакцинации от коронавирусной инфекции увеличились.