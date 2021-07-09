Хабаровск, 9 июля, 2021, 09:13 — ИА Регнум. В больницах Приморье продолжают увеличивать коечный фонд для пациентов с COVID-19. Уже развёрнуто 2080 коек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 июля в пресс-службе регионального правительства.

Yarregion.ru Койки в ковид-клинике

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За последние сутки в крае выявлено ещё 247 (днём ранее — 245) носителей коронавируса. Всего с начала пандемии зарегистрировано 48 887 инфицированных.

«Перепрофилирование коек стационаров под COVID-19 означает, что идет сокращение оказания плановой медицинской помощи для других пациентов, в том числе это неудобства, связанные с направлением их в больницы других районов. Мы ежедневно мониторим эпидемиологическую обстановку в регионе и два-три раза в неделю перепрофилируем дополнительные койки под COVID-19», — сказала зампредседателя правительства Анастасия Худченко.

Медики призывают активнее вакцинироваться.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске в детской краевой клинической больнице открыли ковидные койки для детей, ранее заболевших госпитализировали в городскую клиническую больницу №10.