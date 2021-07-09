Москва, 9 июля, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Оценка роста валового внутреннего продукта России в 2021 году пересмотрена Министерством экономического развития страны с 2,9% до 3,8%. Об этом 9 июля сообщил журналистам представитель Минэкономразвития РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Российская экономика

По его словам, в настоящее время у министерства на руках данные за март — апрель — май текущего года, которые показывают, что российская экономика восстанавливается быстрее, чем это ожидалось.

«Ожидаем выхода на докризисный уровень уже в текущем месяце. <…> Наши эксперты говорят о том, что потенциал восстановления экономики еще не исчерпан», — сказал представитель Минэкономразвития.

При этом прогноз по росту валового внутреннего продукта на 2022−2024 годы ведомство оставило таким же — 3,2% в 2022 году и по 3% в 2023—2024 годах.

Помимо этого, он указал, что это улучшение динамики потребительского и инвестиционного спроса позволило ведомству увеличить прогноз по темпам роста ВВП на текущий год до 3,8% по сравнению с апрельским прогнозом в 2,9%.

«Причины повышения прогноза по росту ВВП на 2021 год понятны — улучшение динамики потребительского и инвестиционного спроса», — добавил представитель Минэкономразвития.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что объём международных резервов России по состоянию на 2 июля составил $590,7 млрд.