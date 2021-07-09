Москва, , 08:40 — REGNUM Осужденный во Франции гражданин РФ Александр Винник может быть освобожден из тюрьмы во Франции 21 августа и после этого экстрадирован в Грецию. Об этом 9 июля сообщила его мать Вера Винник.

«Его освободят из французской тюрьмы 20 или 21 августа 2021 года, через полтора месяца. Ему дали бумаги об этом. Но его же привезут в Грецию», — приводит ее слова РИА Новости.

Также Вера Винник добавила, что, по ее мнению, когда Александр Винник будет экстрадирован в Грецию, там «начнется этот же кошмар».

«Начнут возить по всем тюрьмам, опять начнут ломать его, унижать. Хотя он ни на территории Греции, ни на территории Франции, в которой он никогда не был (до экстрадиции), ни на территории Америки, которая составила весь этот бред с обвинениями, он не совершал противоправных действий», — отметила мать осужденного во Франции гражданина РФ.

Кроме того, Вера Винник подчеркнула, что у нее с сыном доверительные отношения и он, по ее словам, рассказал ей, что никогда не делал ничего противозаконного.

Напомним, Александра Винника арестовали в Греции по просьбе США в июле 2017 года по обвинению в легализации доходов от преступной деятельности с помощью обмена криптовалют через биткоин-биржу BTC-e на сумму не менее $4 млрд. При этом своей вины он не признал.

Также выдачи Винника потребовали Россия и Франция, в последней его обвиняли в вымогательстве и отмывании денег в составе преступной группировки. В ноябре 2018 Винник в знак протеста начал голодовку в знак протеста против судебного произвола и постоянного нарушения его прав, требуя выдать его в Россию. В феврале 2019 года он временно прекратил голодовку.