Венеция, Италия, , 08:25 — REGNUM Вице-премьер, министр стратегии и финансов Южной Кореи Хон Нам Ги провёл 8 июля встречу с министром экономики Аргентины Мартином Гусманом, с которым обсудил вопросы снижения нестабильности трансграничных потоков капитала и укрепления экономического сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского министерства.

По их словам, встреча состоялась в Венеции в кулуарах предстоящего совещания министров финансов и глав центральных банков стран «Большой двадцатки» (G20).

Представители двух стран разделили мнение о том, что нормализация денежно-кредитной политики в крупных странах поможет усилить трансграничные перемещения потоков капитала. Они признали, что это, вероятно, окажет негативное воздействие на развивающиеся экономики и послужит основным фактором риска для восстановления мировой экономики.

Между тем, министр финансов Южной Кореи приветствовал возобновление переговоров по соглашению о создании свободной зоны торговли (ЗСТ) между Южной Кореей и странами-участницами торгового блока МЕРКОСУР, которые ранее были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

МЕРКОСУР — общий рынок стран Южной Америки, экономическое и политическое соглашение между Аргентиной, Бразилией, Уругваем, Парагваем и Венесуэлой (членство приостановлено 05.08.2017).