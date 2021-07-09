Москва, 9 июля, 2021, 07:11 — ИА Регнум. Российские туристы, которые отправляются на отдых в Египет, могут получить визу в любом из египетских аэропортов после прилета, 9 июля заявил советник посольства этой республики в РФ Ахмад Абд-Элмуиз.

Дарья Драй ИА REGNUM В аэропорту

«Тому, кто едет на курорт, можно получить визу в аэропорту», — сказал дипломат, слова которого цитирует РИА Новости.

Вместе с тем он отметил, что сохраняется возможность обратиться за визой в посольство и консульство Египта. По словам Абд-Элмуиза, таким способом можно воспользоваться, записавшись на сайте дипломатической миссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об отмене запрета на полеты российских авиакомпаний в Египет. Ограничение действовало с 2015 года, когда в небе над Синайским полуостровом был совершен теракт на борту пассажирского самолета A321.