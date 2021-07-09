Москва, 9 июля, 2021, 06:35 — ИА Регнум. Разрешение на временное проживание в России может исчезнуть из российского законодательства. Соответствующие изменения правил въезда и пребывания иностранцев в стране предложило МВД РФ.

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В законопроекте, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, отмечается, что министерство выдвинуло предложение ввести три режима пребывания для иностранных граждан: краткосрочное (не более 90 дней суммарно в течение календарного года), долгосрочное (более 90 дней суммарно в течение календарного года без получения разрешения на постоянное проживание) и постоянное проживание (бессрочно).

В случае наличия у иностранцев РВП им предлагается сменить свой статус без необходимости выезда за пределы России.