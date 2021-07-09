Хабаровск, 9 июля, 2021, 06:33 — ИА Регнум. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в ходе рабочей встречи с генеральным консулом Японии в Хабаровске Фурута Кэйко обсудил возобновление внешнеторговых отношений, которые были до пандемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Хабаровского края Генконсул Японии в Хабаровске Фурута Кэйко

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: число заболевших и умерших растет — трансляция»

Читайте также: Умер генконсул Турции в Санкт-Петербурге

Дегтярев поздравил генконсула со вступлением в должность. Госпожа Кэйко была назначена в мае. Отмечается, что она продолжительное время ранее работала в Хабаровском крае и хорошо знает специфику двусторонних отношений.

За годы сотрудничества правительством региона заключены соглашения с префектурами Ниигата, Аомори и Хёго. В допандемийное время регулярно проходили обмены делегациями как в экономической, так и в гуманитарной сферах.

«Уверен, что после нормализации эпидобстановки все контакты будут возобновлены в полном объёме. Япония традиционно входит в четверку крупнейших внешнеторговых партнеров Хабаровского края», — сказал главы региона.

На данный момент в крае работают семь предприятий с инвестициями из Японии. Основными видами деятельности являются сельское хозяйство, сфера услуг, деревопереработка, медицина, транспорт и логистика.

Как сообщало ИА REGNUM, о смерти генконсула Турции в Санкт-Петербурге Мехмета Ферхана Йорулмаза написал 5 июля министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу в Twitter.