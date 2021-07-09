Новосибирск, 9 июля, 2021, 06:04 — ИА Регнум. Создание системы водно-лесного каркаса и работа над концепцией развития особо охраняемых территорий региона — в правительстве Новосибирской области обсудили перспективы развития территорий лесных парков. Встречу провёл заместитель председателя правительства региона — министр сельского хозяйства Евгений Лещенко.

Правительство Новосибирской области В правительстве региона обсудили перспективы развития территорий лесных парков в Новосибирске и Новосибирской агломерации.

«Наши предложения на сегодняшний день — разработать систему водно-зелёных каркасов. Решение — в комплексном подходе. Существуют разные способы сохранения территорий. И я думаю, что, когда будет достигнут консенсус и выстроен продуктивный диалог с мэрией города Новосибирска и представителями общественности, создание особо охраняемых природных территорий может и не потребоваться», — отметил Лещенко.

Депутат Законодательного собрания области Александр Аксёненко подчеркнул, что первоочередным в работе по развитию особо охраняемых природных территорий является размежевание и поставка на кадастровый учёт. В настоящее время в Новосибирске выполнено около 90% работ, полное их завершение планируется в 2022 году. Одна только эта мера, по мнению специалистов, защитит территории городских лесов от ряда нарушений режима их использования.

Для более детальной проработки вопросов развития природоохранных зон при министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области действует рабочая группа по развитию особо охраняемых природных территорий регионального значения. В её состав вошли представители науки, общественности, органов власти, а также организаций осуществляющих свою деятельность в сфере окружающей природной среды. В ходе встречи было принято решение расширить список участников группы.

Напомним, что сейчас ведётся работа по созданию особо охраняемой природной территории регионального значения лесного парка «Заельцовский бор». Также на встрече обсуждались вопросы защиты ещё нескольких городских лесов на территории Новосибирска.

Зампред правительства региона Евгений Лещенко поручил министерству природных ресурсов и экологии проработать вопрос о возможности присвоения природоохранных статусов территориям и вынести на обсуждение рабочей группы. Также в числе решений — организация регулярных встреч с представителями экологической общественности, работа над концепцией развития особо охраняемых территорий региона и продолжение работы по Заельцовскому бору как пилотному проекту по охране городских лесов.