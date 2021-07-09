Хабаровск, 9 июля, 2021, 05:51 — ИА Регнум. В Хабаровске в детской краевой клинической больнице открыли ковидные койки для детей, ранее заболевших госпитализировали в городскую клиническую больницу №10, пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

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На данный момент для детей с диагнозом COVID-19 зарезервировано 15 коек, из них семь заняты. При этом три из них — дети до года.

Всего с начала пандемии коронавирус выявили у 386 детей. В основном, все они получали лечение амбулаторно — в больницу направляют тех, у кого среднее и тяжелое течение болезни.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 9 июля в Хабаровском крае зарегистрировано 57 910 носителей коронавируса, выздоровели 53 690 человек, скончался от осложнений 521 пациент.