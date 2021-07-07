Киев, , 15:58 — REGNUM Бывший депутат украинской Верховной рады Надежда Савченко заявила, что, по ее мнению, в будущем от Украины либо останется только небольшой осколок, либо вообще ничего. Она рассказала об этом 7 июля в эфире телеканала «Наш».

Как напомнила депутат, в настоящее время жители страны активно эмигрируют в США, Канаду и страны Евросоюза и в дальнейшем, как считает Савченко, этот процесс будет продолжаться.

«Люди покидают территорию, потому что государство просто перестает существовать. <…> Мы не ограничимся потерей Донбасса и Крыма при любых раскладах пресмыкания нашего перед британо-американским союзом», — сказала она.

Также Савченко высказала мнение, что при таком развитии событий Украина лишится половины своих территорий и будет существовать на небольших осколках и при этом обслуживать интересы господ-колонизаторов, а в худшем случае украинские территории, как считает бывший депутат Рады, «просто заберут».

«Нам та риторика, которую в 14-м году не принимали, как это Донбассу дать особый статус и забыть про Крым, при раскладах, которые нам предложат в будущем, может показаться еще неплохим вариантом», — заключила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти Украины ожидают от президента США Джозефа Байдена «конкретики и понимания».