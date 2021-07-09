Хабаровск, 9 июля, 2021, 04:06 — ИА Регнум. В Хабаровском крае полностью завершили иммунизацию от коронавируса более 130 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Вакцинация

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Первым компонентом от COVID-19 привились уже 183 596 жителей края, полностью завершили вакцинацию 130 178 человек.

В минздраве заверили, что вакцина есть в достаточном количестве. Всего в крае в 38 медицинских учреждениях работает 70 пунктов вакцинации и 194 выездные бригады.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае за минувшие сутки выдано 312 (днём ранее — 295) положительных тестов на COVID-19.