Хабаровск, 9 июля, 2021, 03:52 — ИА Регнум. В Хабаровском крае за минувшие сутки выдано 312 (днём ранее — 295) положительных тестов на COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 9 июля в регионе зарегистрировано 57 910 носителей коронавируса, выздоровели 53 690 человек, скончался от осложнений 521 пациент.

Для лечения больных COVID-19 развернуто 1810 коек, свободны 398. На лечении находится 32 тяжелых пациента, 21 подключен к аппаратам ИВЛ. Всего на амбулаторном и стационарном лечении находятся 3699 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии в 2020 году от осложнений COVID-19 умерли 711 человек. Это составляет 7,8% в общей структуре смертности.