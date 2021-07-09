Белград, , 00:37 — REGNUM Состоятельные граждане Сербии, работающие за границей, готовы покупать пустые сельские дома на родине и дарить их молодежи. Об этом заявил 8 июля министр по вопросам развития села в правительстве Сербии Милан Кркобабич.

По его словам, сербская диаспора готова формировать специальные фонды, которые будут заниматься выкупом сельских домов. Они высказали готовность уступить эти дома молодым людям, которые хотели бы жить в сербских селах на постоянной основе.

«Мы либо сохраним село, либо для Сербии наступят трудные времена. Мы все должны понимать, что это вопрос патриотизма, и действовать сообща», — заявил Кркобабич сербскому телеканалу РТС.

Напомним, что ранее сербский Республиканский институт статистики опубликовал данные о том, что в Сербии все больше населения мигрирует из тех областей, где доминируют сельские поселения, в большие города, такие, как Белград и Нови-Сад.