Кишинёв, 9 июля, 2021, 00:18 — ИА Регнум. Лидер Партии социалистов и бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал сторонников готовиться к массовым акциям протеста после того, как Апелляционная палата Кишинева приняла решение о сокращении числа избирательных участков в Приднестровье. Об этом он 8 июля заявил в эфире телеканала Prime.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

«Обращаюсь к своим коллегам и сторонникам: будьте готовы в течение следующих 24 часов выйти на массовые протесты. Возможно, уже завтра мы придем к ЦИКу и офисам партий, которые хотят ограничить право голоса», — сказал политик.

Решение палаты обязывает Центризбирком Молдавии сократить число избирательных участков с 41 до 12. Оно было вынесено по запросу депутатов от «Платформы DA».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Молдавии продолжается политический кризис, вызванный противостоянием президента республики Майи Санду и Партии социалистов, сформировавшей с партией «Шор» большинство в парламенте страны. Санду при поддержке проевропейских сил распустила парламент и назначила досрочные выборы на 11 июля 2021 года.