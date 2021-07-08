Скопье, 8 июля, 2021, 23:38 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Северной Македонии 8 июля сообщили, что за сутки в результате исследования 2518 образцов в стране выявили 19 новых носителей коронавируса. Еще четыре человека выздоровели. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

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По официальным данным, с начала эпидемии в стране выявили 155 760 случаев заражения — за две недели число новых случаев немногим превысило сотню, при этом население республики лишь немногим превышает два миллиона человек.

За сутки в стране от осложнений, вызванных COVID-19, не умер ни один пациент с этим диагнозом. Общее число жертв в Северной Македонии достигло 5486. Кроме того, 150 118 пациентов в стране выздоровели. Лечение проходят 156 человек. Наблюдается медленный рост числа активных случаев.