Тирана, 8 июля, 2021, 23:31 — ИА Регнум. В Албании 8 июля в результате обследования 2980 человек выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом. Еще два пациента выздоровели. Об этом сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты Албании.

Pixabay.com Коронавирус

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По данным министерства, всего в Албании выявили 132 565 случаев заражения коронавирусом. 130 037 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2456 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19 — за две недели скончались два пациента. За сутки в Албании не умер ни один пациент.

После долгого периода роста число активных случаев заражения в Албании в феврале достигло 35 тысяч и стало сокращаться. Сейчас число активных случаев заражения составляет 72. На стационарном лечении находятся всего пять пациентов. Наблюдается тенденция к ухудшению ситуации.

15 июня в округе Влёра, первом в Албании, заявили об отсутствии активных случаев заражения. К лету эпидемиологическая ситуация в Албании почти полностью стабилизировалась: суточная смертность от COVID-19 достигла нуля, при этом число ежедневно выявляемых носителей сократилось с 600−700 до двух десятков. Аналогичное улучшение ситуации наблюдается и в соседних Косово и Северной Македонии.

С 1 июня в Албании смягчен комендантский час: теперь он будет действовать с 23:00 до 6:00. Въездной карантин и масочный режим на улице в стране отменены.