Тбилиси, 8 июля, 2021, 23:00 — ИА Регнум. «За последние шесть лет во время войны в Сирии убили как минимум 15 000 детей. Их большая часть погибла от российских бомбардировок. Поэтому величайшая тупость говорить о том, что Россия где-то является защитником какой-либо нравственности и традиций». Пост такого содержания опубликовал на своей странице в соцсети Facebook грузинский эксперт З.Б. Он же разместил взятую из интернета фотографию, запечатлевшую трупы убитых сирийских детей.

Иван Шилов ИА REGNUM Протест в Грузии

«В Чечне у Путина были более рекордные цифры, гораздо больше этих цифр, по данным ООН. Грешный мир», — поделился своими сведениями о жертвах в самой России пользователь И.К.

Отклики большинства пользователей выражали возмущение и скорбь.

«Россия — зло. Там, где ступает русский сапог, везде происходят несчастья», — заметил Т. И.

«Россия — это зло!!! И чем лучше осознает это весь мир, тем лучше…» — поддержала предыдущих комментаторов пользователь К.Ц.

А пользователь Т.Д. добавила: «Такого ужасающего фото я нигде еще не видела».

«Это истинное лицо России», — ответил ей автор поста.

«Безбожная Россия… Везде ее грязное лицо», — заключил пользователь А.Б.

И только пользователь М.Ч. попытался возразить, правда, со своей логикой: «Это мусульманские дети. Это не считается. Если их допустить, эта толпа сделает не меньше Путина».

Тема России стала в соцсетях Грузии особенно актуальной после попыток общества ЛГБТ устроить в Тбилиси «Марш достоинства». Он планировался на 5 июля, но был сорван из-за агрессивных действий ультрарадикальных и ультраконсервативных группировок. 6 июля представители ЛГБТ и их многочисленные сторонники устроили на проспекте Руставели «молчаливую акцию», которая вовсе не отвечала ее названию и была достаточно шумной. На защиту митингующих власти бросили усиленные отряды полиции, за кордоном которых еще более шумную контракцию устроили противники ЛГБТ. Наиболее агрессивные участники контракции были задержаны.

Тот же пользователь З.Б. отыскал в российских СМИ новость о том, что российский политолог и философ Александр Дугин (который у З.Б. и перепечатавших новость грузинских СМИ оказался Алексеем Дугиным) открыл номер счета для помощи задержанным на акциях против ЛГБТ в Тбилиси.

Друзья грузинского эксперта от такой новости забили тревогу.

«Надо один большой будильник повесить над страной, чтобы народ разбудить», — написала пользователь Т.Т.

А пользователь Н.Г. предположила, что из этого же, российского источника получали финансирование и те граждане Грузии, которые уже несколько месяцев проводят акции протеста против строительства в Грузии Намахвани ГЭС.

Интересно, что за всеми акциями, которые устраиваются в Грузии, пользователи соцсетей вслед за грузинскими политиками пытаются найти «происки и злые умыслы» России.