Москва, 8 июля, 2021, 22:47 — ИА Регнум. Не более одного процента заболевших коронавирусной инфекцией в России болеют повторно, заявила 8 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова на телеканале «Россия-1».

Геррит Дау. Врач. 1653

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Она пояснила, что всегда «надо разбираться с тем, а как поставили диагноз» при первом случае заражения.

Попова «Могут быть особенности. Но в любом случае, даже если принять, что там, где два раза такой диагноз появился, то количество таких людей минимально, тоже вокруг одного процента — не больше».

Доля заболевших повторно может варьироваться от региона к региону, добавила чиновник.