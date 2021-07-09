Тегеран, , 08:43 — REGNUM 8 июля специальный посланник Организации Объединенных Наций по Сирии Гейр Педерсен высоко оценил взаимодействие с собеседниками из России, Турции и Ирана в рамках политического процесса ООН. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Педерсен написал в своем аккаунте в Twitter, что он ценит «взаимодействие с собеседниками из России, Турции и Ирана». Посланник рассчитывает на их дальнейшую поддержку политического процесса ООН, говорится в сообщении. Представитель ООН также высоко оценил участие Ирана в переговорах по Сирии

16-й раунд переговоров в Астане, направленных на стабилизацию военного и политического кризиса в Сирии, завершился в столице Казахстана.

Переговоры, начатые в 2017 году Россией, Турцией и Ираном, должны стать международным форумом для переговоров и достижения консенсуса между противоборствующими группировками в Сирии.