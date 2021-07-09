Тегеран, , 08:45 — REGNUM 8 июля представитель Ирана заявил, что военное присутствие внерегиональных держав и стремление к гонке вооружений подорвали безопасность Ближнего Востока. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хайдар Али Балуджи на проходящем раз в два года заседании Комитета по Индийскому океану, в котором приняли участие представители государств-членов Секретариата ООН, отметил:

«После принятия Декларации об Индийском океане как зоне мира пятьдесят лет назад она не только сохранила свое значение, но и приобрела еще большую актуальность, учитывая существующие данные по рассматриваемому региону».

Балуджи подчеркнул:

«Принимая во внимание, что в этом регионе проходят основные морские маршруты, соединяющие Ближний Восток, Африку и Восточную Азию с Европой, а также Северной и Южной Америкой, эти жизненно важные морские маршруты облегчают морскую торговлю в регионе Индийского океана, так как через них провозится более половины мировой морской нефти».

Он отметил: «Однако регион сталкивается с целым рядом серьезных проблем в области безопасности. Принимая во внимание традиционные угрозы безопасности, с которыми мы сталкиваемся, не следует упускать из виду возникающие угрозы, такие как пиратство и незаконный оборот наркотиков, а также ухудшение состояния окружающей среды, которые представляют значительную угрозу для экономического роста региона».