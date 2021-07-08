Санкт-Петербург, 8 июля, 2021, 22:10 — ИА Регнум. Новые мобильный пункты вакцинации от коронавируса появятся в Северной столице у станции метро «Василеостровская» и в парке 300-летия Санкт-Петербурга. Кроме того, будут открыты новые прививочные пункты в торговых центрах.

Дарья Драй ИА REGNUM Центр вакцинации в одном из ТЦ Петербурга

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Об этом сообщил 8 июля председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

В настоящее время в Петербурге функционируют 146 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций, а также 32 мобильных пункта вакцинации — в торговых центрах, учреждениях культуры и спорта. Дмитрий Лисовец сообщил, что уже на следующей неделе сделать прививку можно будет еще в нескольких ТЦ, их названия станут известны позже.

Напомним, с начала массовой вакцинации в Петербурге прививки от коронавируса сделал уже 1 млн 20 тыс. 31 человек. Из них 741 456 человек полностью завершили цикл вакцинации. Также началась ревакцинация, первую дозу повторной прививки получили 88 человек. Запас вакцины в городе составляет 109 011 комплектов.