Милан, Италия, , 21:54 — REGNUM Процесс объединения правых партий Италии уже идет, и не «сверху», со стороны лидеров, а «снизу», с таким заявлением выступил в четверг, 8 июля, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Сторонники партий, участвуя и поддерживая общие проекты, таким образом сближают и сами партии, которые могли бы объединиться в федерацию уже летом 2021 года, считает Сальвини.

Совокупный рейтинг трех ведущих правых партий Италии составляет около 50% (партии Сальвини и Джорджи Мелони — по 21−22%, партия Сильвио Берлускони — 6−7%). Но эксперты не уверены, что объединение партий сделает потенциальный совокупный рейтинг реальным. В партиях Сальвини и Мелони к проекту объединения относятся с меньшим энтузиазмом.