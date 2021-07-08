Вашингтон, , 21:46 — REGNUM США завершат вывод своих войск с территории Афганистана 31 августа, заявил 8 июля в телеобращении американский президент Джозеф Байден.

По его словам, процесс вывода войск идет без потерь.

«Наша военная миссия в Афганистане завершится 31 августа. Вывод войск проводится в порядке и в безопасности… Благодаря тому, как организован процесс вывода войск, среди американских и иных сил нет потерь», — сказал Байден.

«США достигли в Афганистане того, чего хотели», — заявил Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Вашингтоне заявляли, что вывод войск США из Афганистана должен завершиться до 11 сентября 2021 года.

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