Санкт-Петербург, 8 июля, 2021, 21:53 — ИА Регнум. Пиковые значения заболеваемости COVID-19 в Петербурге уже пройдены. Об этом говорит снижение суточной госпитализации пациентов с ковидом и пневмонией и увеличение выписки выздоровевших, заявил глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. В городе достаточно коек для госпитализации пациентов с ковидом.

Палата в Мариинской больнице

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«Ряд показателей, которые нам доступны, говорят о том, что пик пандемии в нашем городе пройден», — сказал Лисовец 8 июля в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Он напомнил, что еще недавно в городе с ковидом и пневмонией госпитализировалось более 1000 пациентов в сутки, а сейчас это число снизилось до 800 человек в сутки. При этом число ежедневно выписываемых из стационаров по выздоровлению превышает уровень госпитализаций.

«Свободных коек сейчас достаточно — более тысячи, что составляет 10% от общего развернутого фонда. Доля свободного коечного фонда ежедневно увеличивается: вчера их было около 800, а сегодня уже более тысячи», — уточнил Лисовец.

Он также добавил, что при необходимости в городе может быть развернуто еще 2,5 тыс. инфекционных коек.

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Напомним, 7 июля в городе было зафиксировано 1937 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выписано 3387 человек. Скончался за сутки 101 человек.