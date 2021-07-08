Москва, 8 июля, 2021, 21:37 — ИА Регнум. Локдаун или другие жёсткие ограничения из-за коронавируса введены в России в ближайшее время не будут, заявила 8 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова на телеканале «Россия-1».

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Приведя в пример Москву, где в результате принятых мер наступила «определённая стабилизация» роста числа заболевших COVID-19, чиновник отметила что свою лепту в улучшение вносит интенсивная вакцинация.