Попова заявила, что в локдауне нет никакой необходимости
Москва, 8 июля, 2021, 21:37 — ИА Регнум. Локдаун или другие жёсткие ограничения из-за коронавируса введены в России в ближайшее время не будут, заявила 8 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова на телеканале «Россия-1».
Василий Иванов ИА REGNUM
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Приведя в пример Москву, где в результате принятых мер наступила «определённая стабилизация» роста числа заболевших COVID-19, чиновник отметила что свою лепту в улучшение вносит интенсивная вакцинация.
«Поэтому сегодня каких-то угроз и рисков, которые говорили бы о том, что нам нужно вводить локдаун или какие-то более жёсткие меры ограничений, сегодня такой необходимости нет».