Воронеж, 8 июля, 2021, 21:35 — ИА Регнум. Мероприятие по безопасному поведению на воде, приуроченное ко Дню семьи, любви и верности, состоялось в Воронеже 8 июля. Организаторами мероприятия выступили Главное управление МЧС России по Воронежской области, совместно с Советом отцов Воронежской области, членом Совета отцов — главным государственным инспектором по маломерным судам Воронежской области Владимиром Волковым, при содействии Всероссийского общества спасения на водах, а также аварийно-спасательной службы Воронежской области, сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель Совета отцов Воронежской области Андрей Згонников.

Фото Алексея Борзикова Судно «Батя»

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Участниками мероприятия стали дети вместе с родителями, а также участники Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения Юнармия.

В рамках акции для гостей состоялась экскурсия по зданию Центр ГИМС Главного управления МЧС России по Воронежской области. Также спасатели аварийно-спасательной службы рассказали, как оказать первую помощь на воде, что делать, чтобы спасти утопающего в воде человека. Детям показали спасательные инструменты, которыми им приходится работать практически ежедневно. Юным гостям также продемонстрировали средства спасения — конец Александрова и спасательный круг.

«Основной целью мероприятия было обратить особенное внимание на летний детский отдых и основы безопасного поведения на воде», — уточнил Андрей Згонников.

После этого с лодочной станции дети и взрослые отправились на экскурсию по Воронежскому водохранилищу на судне «Батя». Капитан судна провёл «Школу юнг» — дети узнали об основах навигации.

Фото Алексея Борзикова «Отцовский патруль»

Также в рамках акции участники «Отцовского патруля» провели пешие рейды на близлежащих пляжах — активисты объясняли детям и взрослым правила безопасности на воде и раздали специальные брошюры-памятки.