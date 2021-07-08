Токио, , 21:25 — REGNUM Четвертое по счету чрезвычайное положение введено в столице Японии Токио в связи с распространением эпидемии коронавируса. Об этом 8 июля сообщает Синьхуа, особо отмечая, что оно охватывает период вплоть до 22 августа, то есть распространяется на сроки проведения летних Олимпийских игр, перенесенных на нынешний год с прошлого.

В связи с этим отмечается, что скорее всего токийская Олимпиада пройдет без зрителей, при пустых трибунах. Объясняя такое решение, премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил о том, что власти намерены не допустить новой вспышки заболеваемости.