* «Талибана" — запрещённая в России организация

Москва, , 20:31 — REGNUM В Москве состоялась встреча с делегацией политического управления движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 8 июля пресс-служба МИД России.

Встречу проводил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов. В ходе консультаций обсуждались ситуация в Афганистане и перспективы запуска переговоров.

«Представители ДТ подтвердили заинтересованность в достижении устойчивого мира в стране путем переговоров с учетом интересов всех этнических групп населения страны, а также готовность соблюдать права человека, в том числе женщин, в рамках исламских норм и афганских традиций», — указано в сообщении МИД РФ.

При этом талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили о намерении не нарушать границ государств Центральной Азии, а также гарантировали безопасность иностранных дипломатических ведомств на территории Афганистана.

«Отдельно была подчеркнута твердая решимость группировки бороться с угрозой ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане и искоренять наркопроизводство на территории страны после прекращения гражданской войны», — сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее делегация «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заверила, что Афганистан не будет использоваться для нападения на другие страны.

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